Число случаев COVID-19 в мире превысило 555,4 млн

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 555 444 919, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 351 175 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 88 593 875 и 1 020 861.

Индия - 43 639 329 и 525 454.

Бразилия - 32 896 464 и 673 610.

По Франции, Германии и Великобритании данные на утро воскресенья и понедельника не обновлялись.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника - 817,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, в Бразилии - 3 124, во Франции - 2 288, в Германии - 1 682, в Великобритании - 2 634. Данные по США не приводятся.