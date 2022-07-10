Сайт газеты Die Welt заблокирован в России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в РФ сайт немецкой газеты Die Welt.

Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в России ограничен доступ к сайту welt.de по требованию Генпрокуратуры от 9 июля.

Как сообщает организация "Роскомсвобода", которая делает выгрузку из реестра запрещенной в РФ информации, сервис блокируется с 9 июля "по маске", то есть со всеми доменами и поддоменами.

Die Welt (нем. "Мир") - немецкая информационная ежедневная газета, выпускаемая европейским издательским концерном Axel Springer SE. Первый номер был выпущен в Гамбурге 2 апреля 1946 года английскими оккупационными властями.