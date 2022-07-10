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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Володин считает, что спецоперация на Украине предотвратила сползание к мировому конфликту

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин отверг предположения о том, что мир сейчас находится на пороге большой войны, подчеркнув, что эта опасность была предотвращена военной спецоперацией, которую Россия начала на Украине.

Он отметил, что украинские войска "были уже стянуты к границам Донбасса, и все это могло закончиться гуманитарной катастрофой, огромным количеством жертв". "И могло привести вообще к самому худшему - мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны", - сказал Володин Павлу Зарубину, отвечая на вопросы для передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагменты которого показал телеканал "Дума ТВ" в воскресенье.

На уточняющий вопрос: "А сейчас мы не на таком пороге, на ваш взгляд?" Володин ответил: "Нет". "Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами. Но, вы видите, это не выгодно ни США, ни тем, кто им подпевает", - заявил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин
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