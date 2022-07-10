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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Житель Республики Алтай арестован по подозрению в убийстве многодетной матери

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Житель села Каракокша в Республике Алтай арестован в воскресенье по обвинению в убийстве жены, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Обвинение 43-летнему мужчине предъявлено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 6 июня мужчина поссорился с возвратившейся поздно женой, схватил гвоздодер и восемь раз ударил им женщину, после чего еще дважды ударил ее ножом в спину. От полученных ранений 35-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Осознав, что убил жену, мужчина решил спрятать тело. Он вынес его из дома и сбросил в выгребную яму уличного туалета, помыл в доме полы, а также орудия преступления.

Между тем близкий знакомый погибшей, обеспокоившись тем, что женщина не появляется несколько дней в селе и не отвечает на телефонные звонки, сообщил о ее безвестном исчезновении в полицию.

Следователи и полицейские установили причастность мужчины к убийству жены. На вопросы следователей обвиняемый отвечал уклончиво и путался в своих пояснениях, однако в конце концов сознался в преступлении, указав место, куда спрятал тело погибшей.

Четверо детей убитой в возрасте от 1,7 до 17 лет переданы под временную опеку их близким родственникам.

Алтай Каракокша
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