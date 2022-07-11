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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Самолет Boeing 737 вернулся в красноярский аэропорт из-за сработавшего датчика задымления

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Boeing 737 авиакомпании "Nord Star" рейса Красноярск - Норильск вынужденно вернулся в аэропорт вылета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет совершил вынужденную посадку из-за сработки датчика задымления. На борту находились 182 человека, в том числе четыре члена экипажа. Борт благополучно сел", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Красноярск
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