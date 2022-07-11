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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Прокуратура начала проверку из-за незапланированной посадки самолета в Красноярске

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Красноярская транспортная прокуратура начала проверку по факту внеплановой посадки самолета в аэропорту Красноярска, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 11 июля около 11:20 (по местному времени) в аэропорту Красноярска после взлета совершил незапланированную посадку самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nord Star рейса Красноярск - Норильск. Причиной возврата стала сработавшая в багажном отсеке сигнализация о задымлении. На борту воздушного судна находилось 178 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал, уточняется в пресс-релизе.

В пресс-службе авиакомпании Nord Star "Интерфаксу" сообщили, что самолет вернулся по причине ложного срабатывания сигнализации задымления заднего багажного отсека во время выполнения полета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме.

Представитель пресс-службы также добавил, что самолет проходит дополнительный технический осмотр. По результатам осмотра следов задымления не обнаружено.

Пассажиров рейса планировалось отправить в аэропорт назначения в 14:05 (по местному времени) на резервном воздушном судне.

Красноярск
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