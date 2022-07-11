Водолазы МЧС установили памятную доску на дне Валдайского озера

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Водолазы Центроспаса вместе со специалистами Главного управления МЧС по Новгородской области в честь 90-летия системы гражданской обороны установили мемориальную доску на дне Валдайского озера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС.

Доска установлена неподалеку от Иверского монастыря. Глубина озера в этом месте составляет около 50 метров. Погружение прошло в штатно.

В июле на Валдае прошла учеба водолазов из центра "Лидер", Центроспаса и Калининградского поисково-спасательного отряда. Водолазы на различных аппаратах отрабатывали погружения на глубины до 60 метров.