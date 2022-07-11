Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Водолазы МЧС установили памятную доску на дне Валдайского озера

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Водолазы Центроспаса вместе со специалистами Главного управления МЧС по Новгородской области в честь 90-летия системы гражданской обороны установили мемориальную доску на дне Валдайского озера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС.

Доска установлена неподалеку от Иверского монастыря. Глубина озера в этом месте составляет около 50 метров. Погружение прошло в штатно.

В июле на Валдае прошла учеба водолазов из центра "Лидер", Центроспаса и Калининградского поисково-спасательного отряда. Водолазы на различных аппаратах отрабатывали погружения на глубины до 60 метров.

Валдай МЧС Новгородская область Центроспас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Автостраховщики стали помогать автодилерам искать запчасти для ремонта

Автомобиль каршеринга сбил несколько человек в Люберцах

Суд отказал структуре "Фортума" в просьбе арестовать имущество уходящей из РФ Vestas

Кировская область просит Минпромторг помочь в поиске покупателей для местного завода IKEA

В РКН объяснили блокировку Depositphotos публикацией фейков о спецоперации

В РКН объяснили блокировку Depositphotos публикацией фейков о спецоперации

Туроператоры заверили россиян в безопасности отдыха на Шри-Ланке

Упрощенный порядок получения гражданства РФ распространен на всех жителей Украины

Упрощенный порядок получения гражданства РФ распространен на всех жителей Украины

В РФ могут запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста

В РФ могут запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста

Суд приостановил запрет на перевалку нефти КТК, заменив его штрафом

Суд приостановил запрет на перевалку нефти КТК, заменив его штрафом

Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });