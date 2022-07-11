Два пешехода погибли под колесами автомобиля каршеринга в Люберцах

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В подмосковных Люберцах скончались от травм два пешехода, пострадавших в ДТП с участием автомобиля каршеринга.

"Двое пешеходов скончались. Несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении", - сообщила вечером в понедельник прокуратура Московской области.

Ранее в Главном управлении МВД России по Московской области сообщили, что в понедельник в 16:25 в Люберцах на Октябрьском проспекте у дома 112 водитель каршерингового автомобиля "Киа" совершил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего столкнулся с автомобилем такси. В результате пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил ПДД).

По информации пресс-службы ГУ МВД, водитель задержан.

"Следователем следственного управления МУ МВД России "Люберецкое", водитель автомобиля, совершивший наезд на трех пешеходов в городе Люберцы, в результате которого две женщины 1975 и 1976 годов рождения скончались, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.