Медики силами санавиации эвакуируют пострадавшего шахтера в медцентр

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Медики стабилизировали состояние горняка, которого в ночь на 12 июля обнаружили живым после обрушения на шахте "Распадская-Коксовая" 5 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Центра медицины катастроф.

"Найденный под завалами шахтер 1973 года рождения, был доставлен силами ВГСЧ в Междуреченскую больницу в 06:15 (02:15 по Москве). "После стабилизации его состояния, осмотра и необходимых обследований, в 07:30 (03:30 по Москве) силами санавиации начата медицинская эвакуация в Центр охраны здоровья "Шахтер"", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь мэр Междуреченска Владимир Чернов, где располагается шахта, сообщил в соцсетях, что "горняк травмирован, но жив".

5 июля на одном из участков шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе обрушилась горная порода. Пострадали двое рабочих, еще двое пропали без вести. Позже было обнаружено тело одного из пропавших, его подняли на поверхность. 7 июля при разборе завалов был обнаружен датчик второго пропавшего шахтера, но поиски его продолжились.

Пропавшего шахтера обнаружили живым в ночь на 12 июля.

Прокуратура области по факту обрушения горной породы организовала проведение проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

ПАО "Распадская" (входит в Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1,8 млрд тонн.