Источник сообщил о погибшем в ДТП с маршруткой в Ленинградской области

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Гатчинском районе Ленинградской области произошло ДТП с маршрутным автобусом, один человек погиб, еще девять были госпитализирваны с травмами в Гатчинскую больницу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, еще троих пострадавших врачи скорой помощи осмотрели на месте, люди отказались от госпитализации.

Другой источник агентства сообщил, что авария случилась на трассе Р-23 с микроавтобусом, который шел по маршруту 844 (Санкт-Петербург - Луга). Водитель маршрутки врезался в отбойник, добавил собеседник "Интерфакса".

Информацию о ДТП подтвердили в ФКУ "Упрдор Северо-Запад" и сообщили об одном погибшем.

В управлении МЧС по Ленинградской области сказали, что пострадавших деблокировали восемь сотрудников и две единицы техники.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.