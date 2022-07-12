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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Фигуранта дела о гибели людей от отравления спиртом на Урале отпустили под домашний арест

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд изменил меру пресечения обвиняемому по делу о гибели людей после употребления небезопасной спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба суда.

Он отправлен под домашний арест сроком по 16 сентября 2022 года.

В октябре 2021 года в Свердловской области от отравления метиловым спиртом скончались 25 человек, большая часть - в Екатеринбурге. По данным полиции, среди умерших - мужчины и женщины в возрасте от 25 до 78 лет. В их крови был обнаружен метанол.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Обвиняемыми по делу проходят несколько мужчин, все они были арестованы. Как полагает следствие, трое из них причастны к сбыту 7-14 октября 2021 года метилового спирта на одном из рынков Екатеринбурга. Они официально нигде не работали.

Один из фигурантов дела, по данным полиции, ранее уже привлекался к административной ответственности за реализацию сомнительного алкоголя и незаконное предпринимательство.

Свердловская область
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