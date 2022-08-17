СКР завершил расследование дела о массовой гибели людей от метанола в Екатеринбурге

В качестве обвиняемых проходят семь человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Производство следственных действий по уголовному делу о массовой гибели в результате употребления спиртного с опасной концентрацией метанола в Свердловской области в 2021 году завершено, в качестве обвиняемых проходят семь человек, сообщает в среду пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

"В сентябре 2021 года в нелегальный оборот была запущена партия спиртного, содержащая в своем составе метанол в концентрации, опасной для жизни и здоровья человека. По версии следствия, от употребления данной продукции пострадал 51 человек, 44 из которых погибли (в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга)", - говорится в сообщении.

По данным СКР, фигурантами по уголовному делу проходят семь человек - шесть мужчин 1967-1987 годов рождения и одна женщина 1957 года рождения. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ (хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), ст.171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и ст.171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции).

Следствие полагает, что в 2020-2021 году они были задействованы в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. До роковой партии в сентябре 2021 года созданная ими схема не давала никаких сбоев.

Руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых в свою очередь отметил, что полиция совместно с коллегами из СКР для раскрытия данного преступления провела более 20 обысков, было конфисковано около 45 тыс. литров суррогата и составлено 258 административных протоколов.