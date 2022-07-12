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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Присяжные вынесли обвинительный вердикт 23 участникам банды из Архангельска

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Присяжные в Архангельском областном суде вынесли обвинительный вердикт 23 подсудимым, которым вменяли создание или участие в преступном сообществе, а также разбой, вымогательство, покушения на убийство и другие преступления, сообщили в региональном главке СК.

По версии следствия, в 2012 году "криминальный авторитет Олег Шаманин, занимающий высшее положение в преступной иерархии", создал и возглавил это сообщество, которое несколько лет взимало "дань" с предпринимателей в Архангельске и Северодвинске, как "в лихие 90-е". Тем, кто отказывался платить, поступали явные и завуалированные угрозы, а в дальнейшем люди лишались имущества и бизнеса, считают в СК.

Пресечь вымогательства мешали тесные контакты ОПС с отдельными сотрудниками полиции Северодвинска, где из-за этого не реагировали на жалобы бизнеса. Также ситуацию осложнял статус Шаманина, из-за которого группировка чувствовала себя безнаказанной, отметили в СК.

Шаманин скрывался от следствия и был экстрадирован в Россию в конце 2016 года из ОАЭ. Вину он не признал и от дачи показаний следователям отказался.

По версии следствия, всего в сообществе было больше 30 человек. Пятеро из них уже осуждены, трое скрылись и объявлены в розыск. На основании вердикта присяжных нынешним 23 подсудимым будет вынесен приговор.

Потерпевшими по делу признаны больше 70 человек. Всего следователи допросили более 600 человек и арестовали имущество подозреваемых на сумму свыше 50 млн рублей. В деле 560 томов.

Архангельский областной суд СКР Архангельск Северодвинск Олег Шаманин МВД
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