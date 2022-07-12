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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Вексельберг стал новым сопредседателем ассоциации инвесторов ВИЭ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Виктор Вексельберг стал сопредседателем ассоциации, объединяющей инвесторов в российскую зеленую энергетику.

Как сообщила Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) в своем канале в Telegram, "Виктор Вексельберг стал новым сопредседателем АРВЭ, сменив добровольно покинувшего пост Анатолия Чубайса".

Вместе с Вексельбергом сопредседателем ассоциации также является первый замглавы госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

"Ассоциация развития возобновляемой энергетики – некоммерческая организация, представляющая интересы участников сектора ВИЭ в России и ведущая деятельность по созданию благоприятного инвестиционного климата и популяризации использования возобновляемых источников энергии в Российской Федерации", - говорится на сайте ассоциации.

Директором АРВЭ является партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев.

Виктор Вексельберг Ассоциация развития возобновляемой энергетики АРВЭ
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