Красноярский губернатор включен в правительственную комиссию по развитию регионов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию, сообщила пресс-служба регионального правительства. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Комиссия была создана в мае 2016 года, но представитель Красноярского края в нее вошел впервые, отметили чиновники.

"Комиссию возглавляет российский вице-премьер Марат Хуснуллин. В ее актуализированный состав вошли действующие губернаторы, исполняющее обязанности глав регионов, главы городов федерального значения, представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Госдумы РФ, представители государственных и негосударственных организаций", - говорится в сообщении.

Комиссия определяет приоритеты, цели и задачи регионального развития, координирует реализацию государственной политики в сфере комплексного социально-экономического развития регионов и муниципалитетов. Также она координирует сроительство и реконструкцию в регионах и подготовку предложений по совершенствованию законодательства в сфере градостроительства.