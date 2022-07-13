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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В Грозном построят аэропорт в форме полумесяца

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В столице Чечни началось строительство международного терминала "Аэропорт Грозный", его внешний облик будет повторять форму полумесяца, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Аэропорту присвоят имя первого президента Чечни, Героя России Ахмата Кадырова, написал он в своем в телеграм-канале.

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Новое здание аэровокзала общей площадью 12,5 тыс. квадратных метров с дополнительной взлетно-посадочной полосой будет возведено без сноса существующего терминала. Такое решение было принято во избежание неудобств для пассажиров и сотрудников воздушной гавани. Также будет построен новый участок подъездной трассы, который свяжет терминал с уже существующим зданием.

"Внешний облик нового терминала основывается на символике исламского мировоззрения и будет иметь форму полумесяца. Креативные ландшафтные решения и оригинальное освещение архитектурного строения не оставят равнодушным никого из посетителей", - пообещал Кадыров.

Чечня Грозный Рамзан Кадыров
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