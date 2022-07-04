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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Биометрические данные физлиц могут объединить в единую систему без их согласия

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Персональные данные, имеющиеся в финансовых или иных организациях, можно будет передавать в единую базу биометрических данных без согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением.

Соответствующие поправки ко второму чтению проекта закона (946012-7) одобрены в понедельник на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Так, законопроект дополнен нормами, направленными на оптимизацию функционирования единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

В целях обеспечения возможности использования технологии биометрической идентификации и аутентификации максимальным количеством организаций предлагается предусмотреть возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему без получения согласия субъекта персональных данных.

Такая передача будет осуществляться при условии обязательного уведомления субъекта о факте передачи с предоставлением возможности отказаться от обработки своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе.

Предусмотренный законопроектом механизм направлен на скорейшее наполнение единой биометрической системы биометрическими образцами, необходимыми для широкого применения биометрических технологий, указывают авторы поправок.

Госдума
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