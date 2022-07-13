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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

В МИД РФ назвали вбросом сообщения из США о закупке Россией иранских беспилотников

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Москве рассматривают заявления Вашингтона о закупке Россией иранских ударных беспилотников как целенаправленный вброс, приуроченный к ближневосточному турне президента США Джозефа Байдена, заявил в среду источник в МИД России.

"Подобного рода вбросы со стороны Вашингтона стали уже привычными. Очередное нелепое утверждение высокопоставленного американского представителя вызвало в Москве откровенное недоумение, однако мы оставляем его на совести Джейка Салливана", - заявил источник.

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По его словам, "судя по всему, это заявление приурочено к намеченному на 13-16 июля ближневосточному турне Джозефа Байдена и должно дополнительно разогреть антииранские настроения в арабских государствах через целенаправленное распространение дезинформации о сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламской республикой Иран в чувствительной военно-технической сфере".

"И хотя официальный представитель МИД ИРИ Насер Канаани уже опроверг эту "утку", хотелось бы отметить, что сам по себе информационный повод выбран неудачно, а рассуждения Джейка Салливана малоубедительны и полностью лишены логики. Ведь переброска значительного количества высокоэффективных БПЛА иранского производства на отдаленный от Ближнего Востока украинский театр военных действий существенно снизила бы риски их применения непосредственно в регионе и едва ли могла бы спровоцировать озабоченности арабских стран", - отметил источник.

МИД РФ Иран
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