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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

США ввели санкции против восьми иранцев, связанных с производством беспилотников

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - США ввели санкции против восьми граждан Ирана, занимающих руководящие должности на предприятии Paravar Pars, которое производит беспилотники, цитирует в пятницу госдеп заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

В Вашингтоне эту компанию обвиняют в том, что она производит БПЛА, а беспилотники, как утверждают в США, впоследствии поставляют России.

"США будут продолжать использовать любые доступные нам средства для подрыва таких поставок и для того, чтобы нанести ущерб тем, кто вовлечен в такую деятельность", - отмечается в заявлении.

Помимо США также ЕС и Британия ввели санкции против иранских бизнесменов и предприятий за разработку и предполагаемую поставку беспилотников России.

Россия и Иран отрицают использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.

США Иран
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