Жительницу Забайкалья признали виновной в гибели девочки, на которую напала стая собак

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Читинский районный суд Забайкальского края в четверг признал жительницу села Домна виновной в гибели семилетней девочки, на которую в январе текущего года напали собаки, сообщает управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"Обвинительное заключение по данному уголовному делу утвердил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Жительница села Домна признана виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и приговорена к ограничению свободы на один год 10 месяцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденная лишена права заниматься содержанием и разведением собак на 2 года 10 месяцев.

Суд установил, что женщина содержала 13 беспородных собак на территории, которая не имела надежного ограждения. В результате в январе текущего года днем стая собак, выбежав со двора, напала на возвращавшуюся домой семилетнюю школьницу.

Как сообщалось, 22 января на пустыре села Домна Читинского района было обнаружено тело семилетней девочки со следами нападения бездомных собак. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).