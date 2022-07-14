Минздрав сообщил о намерении иностранных фармкомпаний продолжить бизнес в РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Представители иностранных фармацевтических компаний намерены продолжать бизнес в России, включая поставки и производство лекарств и медицинского оборудования, а также сервисное обслуживание, сообщили в Минздраве России.

"Мы готовы работать на любом уровне. Сегодняшняя встреча, ответы, которые мы получили, были полезны. Мы готовы к сотрудничеству, и мы никуда не уходим", - сказал директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг в ходе встречи с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, его слова привели в пресс-службе министра в четверг.

Отмечается, что Мурашко встретился с руководством Ассоциации Европейского Бизнеса, представителями западных фармацевтических компаний и производителями медицинского оборудования.

"Бесперебойное лекарственное обеспечение является сегодня одним из приоритетов в сфере здравоохранения. Государству и производителям важно поддерживать диалог, слышать друг друга", - сказал Мурашко.

В ходе встречи участники обсудили вопросы регулирования, обращения медицинских изделий и лекарственных препаратов на территории РФ, организации государственных закупок, регулирования цен на лекарственные препараты и бесперебойность поставок. Также обсуждались вопросы проведения сервисного обслуживания медицинского оборудования, обновления программного обеспечения.