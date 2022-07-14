Власти РФ предложили продлить на 25 лет использование радиостанции Вилейка в Белоруссии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму в четверг правительством РФ внесен проект закона о ратификации протокола между правительствами РФ и Белоруссии о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка в Белоруссии.

Соответствующий документ в четверг размещен в базе деятельности палаты парламента.

Протокол между правительствами был подписан в Москве 20 октября 2021 года.

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что радиостанция Вилейка предназначена для обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения Военно-Морского Флота в зоне своей ответственности, передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота, сигналов и эталонных частот Государственной системы единого времени в интересах всех видов Вооруженных Сил Российской Федерации, радиоподавление сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника.

Радиостанция Вилейка эксплуатируется на основании соглашения между правительством РФ и правительством Белоруссии от 6 января 1995 года, срок действия которого завершился 30 мая 2021 года, однако соглашение продолжает применяться обеими сторонами.

Недвижимое имущество радиостанции и земельный участок, на котором она расположена, переданы белорусской стороной в пользование РФ на период действия соглашения на безвозмездной основе без взимания всех видов налогов, кроме налогов, связанных с хозяйственной деятельностью.

Необходимость продления срока действия соглашения обусловлена тем, что его прекращение приведет к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане. Поэтому протокол предусматривает продление срока действия Соглашения на 25 лет на прежних, безвозмездных условиях, говорится в пояснительной записке.