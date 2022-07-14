Путин подписал закон о создании государственной базы данных экстремистских материалов

Предусматривается также ведение реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании информационного банка данных экстремистских материалов, сообщает в четверг портал правовой информации.

Документ предусматривает создание государственной информационной системы - банк данных экстремистских материалов для "обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организации профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение".

Ведение информационной системы возлагается на министерство юстиции РФ, оно же определит порядок использования банка данных.

Законом предусматривается, что в Минюст РФ направляются информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими.

Кроме того, согласно закону, в целях проведения по обращениям избирательных комиссий проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в соответствии с законодательством РФ о выборах, федеральный орган государственной регистрации ведет единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в законную силу решением суда.

В целях ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации предоставляются сведения МВД России, Росфинмониторингом, ФНС России, Пенсионным фондом РФ и органами прокуратуры.