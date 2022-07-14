Подписан закон об обязанности операторов связи ежегодно отчитываться перед РКН

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об уточнении обязанностей операторов связи, которые будут обязаны каждый год представлять в Роскомнадзор электронный отчет о своей деятельности.

В отчете должна быть информация о сети связи, об используемых таким оператором средствах связи в составе сети связи, а также об оказанных услугах связи.

Как указано в законе, отчет подтверждает осуществление оператором связи деятельности по оказанию услуг связи.

Закон дополняет перечень оснований для аннулирования лицензии оператора на оказание услуг связи. Так, основанием станет непредставление отчета, подача отчета с недостоверными или неполными сведениями, неоказание услуг связи более чем 6 месяцев, в том числе их неоказания с предусмотренного лицензией дня начала оказания таких услуг.

Закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года. Операторы связи, получившие лицензии на оказание услуг связи до дня вступления закона в силу, обязаны представить в Роскомнадзор отчет о деятельности до 1 марта 2023 года включительно.