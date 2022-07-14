Брянский губернатор сообщил об обстреле сельской АЗС с беспилотника

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Новые Юрковичи Климовского района беспилотник обстрелял автозаправку, никто не пострадал.

"Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днём дважды был обстрелян пограничный пост посёлка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района", - написал глава региона.

По его словам, на заправке повреждено остекление и внешняя обшивка здания.