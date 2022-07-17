Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Зерново

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Зерново Суземского района.

"Сегодня с территории Украины ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов", - написал он в телеграм-канале в воскресенье.

По словам Богомаза, среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены.

На месте работают оперативные службы.