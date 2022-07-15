Экс-мэру Петропавловска-Камчатского увеличили срок заключения за взятку до 8,5 лет

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко признан виновным во взяточничестве при заключении муниципальных контрактов по благоустройству краевого центра и с учетом предыдущего приговора по другому уголовному делу в совокупности получил 8,5 лет колонии, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР региона в пятницу.

"Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание с учетом ранее не отбытой части наказания за иные преступления в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на срок 7 лет", - говорится в сообщении.

Решение вынес Петропавловск-Камчатский городской суд, признав 45-летнего Иваненко виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что с апреля по декабрь 2018 года представитель одной из компаний передал Иваненко, который тогда занимал пост мэра, через посредников частями взятку за беспрепятственное принятие выполненных работ по благоустройству объекта "Сопка Никольская", а также за приоритет при заключении муниципальных контрактов в будущем и общее покровительство.

Сумма взятки составила 2 млн рублей, сообщает пресс-служба.

Установлено, что одним из посредников во взяточничестве являлся родной брат экс-мэра, отмечает пресс-служба.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось, в декабре 2020 года суд вынес обвинительный приговор бывшему мэру краевого центра Виталию Иваненко по делу о получении двух взяток от подрядчиков. Посредником в передаче взяток также фигурировал брат Иваненко.

Тогда Виталий Иваненко получил 5,5 лет колонии строгого режима с выплатой 4 млн рублей штрафа. Его брат приговорен к 3,5 годам колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 2,2 млн рублей.