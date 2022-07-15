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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту 1,5 км над уровнем моря зарегистрирован днем в пятницу на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

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"Шлейф распространился в южном направлении. В городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

Курилы Эбеко
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