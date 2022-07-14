Камчатский вулкан Карымский засыпал пеплом три населенных пункта полуострова

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В трех населенных пунктах Елизовского района Камчатского края минувшей ночью выпал пепел с Карымского вулкана, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона в четверг.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в ночь на 14 июля произошел пепловый выброс из вулкана Карымского на высоту до 8,5 км. Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении на 73 км от вулкана вглубь полуострова, на пути его распространения находились село Центральные Коряки, поселок Раздольный и некоторые районы города Елизово", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этих трех населенных пунктах выпало незначительное количество пепла, угрозы жизни, здоровью и жизнедеятельности населения нет.

Карымский (высота - 1536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.