Правительство РФ увеличило квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило дополнительные квоты на вывоз из России подсолнечного масла и жмыха, сообщается в воскресенье на сайте кабинета министров.

"Согласно подписанному постановлению, квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тыс. т (ранее допустимый объём составлял 1,5 млн т), на экспорт жмыха - на 150 тыс. т (ранее - 0,7 млн т.

Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно.

"Решение принято с учётом полной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка. Оно позволит поддержать производителей, так как они смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж", - говорится в сообщении.