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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Минсельхоз распределил допквоту на экспорт подсолнечного масла между 54 компаниями

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ распределил дополнительные квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота.

Как сообщается в приказе ведомства, размещенном на его сайте, квота на экспорт подсолнечного масла распределена между 54 компаниями, шрота - между 21. Дополнительные объемы для экспорта подсолнечного масла получили, в частности, компании "ЭФКО", "Астон", "Русагро", "Каргилл", "Юг Руси" и др.

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Квоты распределены по историческому принципу.

Как сообщалось, правительство в середине июля приняло решение об увеличении экспортной квоты на подсолнечное масло на 400 тыс. тонн, до 1,9 млн тонн, на шрот - на 150 тыс. тонн, до 850 тыс. тонн. Квоты будут действовать до 31 августа включительно.

"Решение принято с учётом полной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка. Оно позволит поддержать производителей, так как они смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж", - говорилось в сообщении правительства.

Квоты были введены с 15 апреля этого года. Ограничения не распространяются на поставки продукции в страны ЕАЭС.

Минсельхоз РФ
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