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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:11

Кадыров выступил с идеей создать базу ПВО в горах Чечни

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что России необходима новая военная база с системами ПВО в горах республики.

"В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Он добавил, что "от врага можно ожидать в любой момент что угодно", поэтому России "необходимы упреждающие тактические меры".

Рамзан Кадыров Чечня
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