ФСБ сообщила о жителе ЛНР, собиравшем для Украины данные в Ростовской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские контрразведчики выявили уроженца Луганской области, пересекшего границу в Ростовской области и имевшего связь со спецслужбами Украины, сообщает пресс-служба ростовского УФСБ в понедельник.

"УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники", - говорится в сообщении.

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