В Брянской области сообщили об обстреле села со стороны Украины
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Новые Юрковичи Климовского района.
"Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет", - написал глава региона в телеграм-канале во вторник.
По его словам, в результате обстрела поврежден участок автодороги.
На месте работают оперативные службы.
17 июля Богомаз сообщал об обстреле села Зерново Суземского района. Губернатор заявлял, что среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены.