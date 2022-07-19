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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

В Брянской области сообщили об обстреле села со стороны Украины

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Новые Юрковичи Климовского района.

"Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет", - написал глава региона в телеграм-канале во вторник.

По его словам, в результате обстрела поврежден участок автодороги.

На месте работают оперативные службы.

17 июля Богомаз сообщал об обстреле села Зерново Суземского района. Губернатор заявлял, что среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены.

Брянская область Украина Александр Богомаз
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