Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Второе за сутки село в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о втором за сутки обстреле населенных пунктов региона.

"Еще один обстрел ВСУ территории Брянской области. Утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского городского округа. Жертв и пострадавших нет", - написал Богомаз на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, в результате обстрела повреждена инфраструктура населенного пункта.

"Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены 4 пролета линий электропередачи. В настоящее время в поселке отсутствует электричество. По предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли", - добавил губернатор.

На месте работают все оперативные службы.

Ранее во вторник Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет.

Брянская область Украина Александр Богомаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений

ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений
Пандемия коронавируса

В РФ выявлен новый подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 "Кентавр"

В РФ выявлен новый подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 "Кентавр"

"Уральские авиалинии" запланировали осенью начать техобслуживание Superjet 100

"Уральские авиалинии" запланировали осенью начать техобслуживание Superjet 100

В Брянской области сообщили об обстреле села со стороны Украины

Оперный певец Чельдиев осужден на 10 лет по делу о призывах к экстремизму

МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Гордона

Что случилось этой ночью: вторник, 19 июля

Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада прошла на Неве

Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада прошла на Неве

Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии

Арестован водитель Audi, насмерть сбивший четырех девушек в Башкирии

Что произошло за день: понедельник, 18 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });