Второе за сутки село в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о втором за сутки обстреле населенных пунктов региона.

"Еще один обстрел ВСУ территории Брянской области. Утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского городского округа. Жертв и пострадавших нет", - написал Богомаз на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, в результате обстрела повреждена инфраструктура населенного пункта.

"Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены 4 пролета линий электропередачи. В настоящее время в поселке отсутствует электричество. По предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли", - добавил губернатор.

На месте работают все оперативные службы.

Ранее во вторник Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет.