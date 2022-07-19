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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

"Уральские авиалинии" запланировали осенью начать техобслуживание Superjet 100

"Уральские авиалинии" запланировали осенью начать техобслуживание Superjet 100
Архивное фото
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" намерена организовать на базе центра Uralairlines Technics техническое обслуживание самолетов Superjet 100, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"База готова, сейчас идет набор и подготовка персонала, планируем расширить сертификат ТОиР для SSJ-100 в октябре", - отметил представитель авиапредприятия.

В пресс-службе также сообщили, что данное направление подразумевает обслуживание самолетов сторонних компаний.

"Uralairlines Technics – поставщик полного инженерного и технического обслуживания воздушных судов "Уральских авиалиний", а также авиалайнеров других авиакомпаний. В рамках общей стратегии на базе собственного авиационного технического центра мы постоянно расширяем спектр проводимых работ и добавляем новые типы судов, в том числе и российские – Superjet 100", - уточнил представитель перевозчика.

Парк "Уральских авиалиний" на данный момент состоит из европейских самолетов производства Airbus.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании – ее гендиректор Сергей Скуратов.

Уральские авиалинии Superjet 100
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