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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Число очагов африканской чумы свиней в РФ выросло до 34

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Число очагов африканской чумы свиней (АЧС) в РФ с начала текущего года (по данным на 19 июля) выросло до 34, сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".

Большинство очагов - 22 - выявлено среди диких кабанов. Инфицированных животных обнаружили на территории Амурской (3), Волгоградской (2), Ивановской (3), Костромской (1), Орловской (1), Ростовской (1), Саратовской (2), Ярославской (1) областей, Приморского (3), Хабаровского (2) и Ставропольского (1) краев и Северной Осетии (2).

В РоссииУщерб сельхозпредприятий РФ от АЧС в 2021 г. оценили в 1,9 млрд руб.Ущерб сельхозпредприятий РФ от АЧС в 2021 г. оценили в 1,9 млрд руб.Читать подробнее

Среди домашних свиней зафиксировано 12 вспышек АЧС. Наибольшее количество - в Астраханской области (4). В Самарской области выявили две вспышки АЧС, по одной - в Омской, Саратовской, Свердловской областях, в Башкирии, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. В основном вспышки фиксируются в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), где уровень биозащиты низкий, пишет издание.

Как ранее отмечали в Россельхознадзоре, по сравнению с положением дел в Европе в России более контролируемая эпизоотическая ситуация по опасным болезням животных за счет действия принципов регионализации, компартментализации предприятий (оценка уровня биозащиты) и прослеживаемости продукции животноводства. В частности, в Польше с начала года выявлено более 1 тыс. очагов АЧС, в Румынии - 471 очаг.

Африканская чума свиней

Африканская чума свиней - вирусная болезнь, приводящая, как правило, к гибели домашних и диких свиней. Лечение заболевания не предусмотрено, вакцина до настоящего времени не разработана. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила к 2024 году разработать и внедрить в России вакцину против АЧС для сельхозживотных.

Естественным природным резервуаром вируса являются дикие кабаны.

Вирус АЧС не представляет опасности для человека, хотя ученые не исключают, что он может мутировать.

Россельхознадзор
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