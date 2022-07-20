Суточная COVID-заболеваемость в РФ впервые с мая достигла почти 5,7 тыс. человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил около 5,7 тыс. случаев, что почти на 1,5 тыс. больше, чем днем ранее, госпитализированы более 1,1 тыс. человек, скончались 37 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду; впервые с начала мая суточный показатель заболеваемости коронавирусом превысил 5 тыс. человек.

"По состоянию на 20 июля в РФ выявлено 5 685 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 110 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 17,0%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 26 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 37 человек, накануне штаб сообщал о 44 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 4 200 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 485. Впервые с мая данный показатель превысил 5 тыс. заболевших за сутки и приблизился к максимальным значениям начала мая, когда за сутки выявляли более 5,5 тыс. инфицированных.

"Выздоровели за сутки 4 317 человек, или на 3,1% больше в сравнении с 19 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 504 729 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 997 умерших и 17 919 843 выздоровевших.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отметили в ведомстве.