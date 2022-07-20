Минтруд предложил упростить использование маткапитала для образования детей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В России упростят использование средств материнского капитала, используемых для образования детей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Выступая на заседании правительства, он уточнил, что предлагаемые изменения позволят "направлять материнский капитал на образовательные услуги без предоставления в Пенсионный фонд договоров об оказании платных услуг".

"Это даёт возможность родителям оплачивать обучение ребёнка в вузах, кружках или в частных детских садах онлайн без личных визитов в клиентские службы Пенсионного фонда, а необходимые для перечисления средств сведения будут запрошены непосредственно в образовательной организации", - сказал министр.

Он добавил, что еще одним предполагаемое требование касается защиты прав граждан при приобретении жилья. "Предлагается разрешать работать со средствами материнского капитала только тем потребительским кооперативам, которые отвечает требованиям Центрального банка России, и внесены в соответствующий перечень", - уточнил Котяков.

Глава Минтруда добавил, что механизмы предоставления и распоряжением материнского капитала в РФ упрощаются и совершенствуются.

"Всего с момента старта программы (в 2007 году - ИФ) материнский капитал получили почти 12,5 млн семей, а воспользовались им уже более 10 млн россиян. Самые популярные направления расходования средств - это улучшение жилищных условий и образование детей. Так, почти 8 млн родителей уже использовали господдержку для приобретения жилья и 1,4 млн наших граждан воспользовались средствами на образовательные услуги", - сообщил Котяков.