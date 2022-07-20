СКР расследует дело по факту обстрелов ВСУ курского села и пункта пропуска "Крупец"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские следователи квалифицировали обстрел украинскими военными территории Курской области как покушение на убийство и посягательство на жизнь военнослужащих РФ, сообщается в среду в телеграм-канале Следственного комитета России (СКР).

"Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории села Городище Рыльского района Курской области, а также территории автомобильного пункта пропуска "Крупец" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору)",- говорится в сообщении.

Следователи также квалифицировали инцидент как посягательство на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ).

"По данным следствия, 20 июля 2022 года Вооруженными силами Украины осуществлен обстрел вышеуказанных объектов, расположенных на территории Курской области. Повреждены линии электропередачи, а также здания пропускного пункта "Крупец", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что "в результате преступных действий украинских силовиков никто не пострадал".

"В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению", - говорится в пресс-релизе.