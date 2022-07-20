Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Пограничный пункт Крупец в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о начавшемся в среду обстреле пограничного пункта в Рыльском районе.

"Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идёт со стороны Украины. Под огнём противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередачи, здесь нет света. Обстрел продолжается, подробности сообщу позже", - написал Старовойт в телеграм-канале.

Погранпункт Крупец уже подвергался обстрелу ВСУ 15 июня.

Ранее власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных поселков региона со стороны Украины.

Курская область Роман Старовойт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эстонский фонд признан нежелательным в РФ

Эстонский фонд признан нежелательным в РФ

Wildberries фиксирует нетипичный взлет спроса на санки в июне-июле

В 2021 году сменился лидер российского рынка сыра

ГПБ вводит для физлиц комиссию по счетам в долларах и евро

Что произошло за день: вторник, 19 июля

Военная операция на Украине

Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах о вывозе украинского зерна

Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах о вывозе украинского зерна

Сроки возвращения "Троицы" Рублева в экспозицию Третьяковки определят после обследования

Сроки возвращения "Троицы" Рублева в экспозицию Третьяковки определят после обследования

Проданы почти все билеты на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки на июль

Проданы почти все билеты на автобусы из Петербурга в Таллин и Хельсинки на июль

Курс евро опустился ниже 56 рублей

Пандемия коронавируса

Росздравнадзор поручил регионам активизировать COVID-вакцинацию населения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });