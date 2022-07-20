Пограничный пункт Крупец в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о начавшемся в среду обстреле пограничного пункта в Рыльском районе.

"Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идёт со стороны Украины. Под огнём противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередачи, здесь нет света. Обстрел продолжается, подробности сообщу позже", - написал Старовойт в телеграм-канале.

Погранпункт Крупец уже подвергался обстрелу ВСУ 15 июня.

Ранее власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных поселков региона со стороны Украины.