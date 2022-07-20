Таможенная подкомиссия одобрила продление квоты на экспорт лома из РФ до конца 2022 года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила продление квоты на экспорт из РФ лома черных металлов до конца 2022 года, объем квоты составит 1,35 млн тонн, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Продлить тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца 2022 года предлагал Минпромторг РФ. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному в начале июля на regulation.gov.ru, при экспорте лома в пределах квоты вывозная пошлина составит 5%, но не менее 35 евро за тонну (до 31 июля - 100 евро за тонну), при превышении - не менее 290 евро за тонну. Установленный объем тарифной квоты дифференцирован по регионам с учетом их промышленной специфики. Первоначально тарифная квота на экспорт лома черных металлов вводилась на срок с 1 июня по 31 июля 2022 года.

"Предложение Минпромторга позволит исключить риски недостатка сырья для нужд электрометаллургических предприятий, снизить влияние мировой конъюнктуры на внутреннее ценообразование. Объем квоты при этом сохраняет возможность для вывоза избытков лома за рубеж", - говорится в сообщении.