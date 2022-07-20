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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Таможенная подкомиссия одобрила квотирование экспорта серы из РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле РФ одобрила введение квоты на экспорт серы - одного из видов сырья для производства минеральных удобрений.

Квоту предлагается установить на период с 10 августа по 31 декабря 2022 года в объеме 1,1 млн тонн, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. С соответствующей инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

"ФАС России отмечает, что 80% серы в промышленности идет на производство серной кислоты. В свою очередь, 78% серной кислоты идет на изготовление минеральных удобрений. Для стабилизации цен на это сырье предложено ограничить экспорт серы в объеме 1,1 млн тонн до конца 2022 года и зафиксировать предельные цены реализации серы для производства минеральных удобрений на уровне не выше средних цен, сложившихся в мае-июле 2021 года, по аналогии с ценами на минеральные удобрения", - приводятся в сообщении слова замглавы ФАС Виталия Королева.

Россия
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