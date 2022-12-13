Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Квота на экспорт российской серы увеличена на 500 тысяч тонн до конца года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство увеличило действующую до конца 2022 года квоту на экспорт серы на 500 тысяч тонн - до 1,6 млн тонн. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

Увеличение квоты должно поддержать российские газо- и нефтеперерабатывающие компании, у которых "в условиях достаточного насыщения внутреннего рынка продукцией появится возможность отправить дополнительные объеёмы серы на экспорт", объяснили в правительстве.

Квота на экспорт серы была введена на период с 10 августа по 31 декабря 2022 года. Ограничение не распространяется на серу, вывозимую в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.

По данным Федеральной антимонопольной службы, 80% серы в промышленности идет на производство серной кислоты, а почти 80% серной кислоты - на изготовление минеральных удобрений.

Правительство ЛДНР Абхазия Южная Осетия ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины

ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

ФСБ задержала в Красноярске мужчину, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ

Путин поручил рассмотреть вопрос включения в программы вузов курса истории религий РФ

Путин поручил рассмотреть вопрос включения в программы вузов курса истории религий РФ

Владелец "Стокманна" закрыл сделку по покупке Lamoda у Global Fashion Group

В аппарате Чернышенко опровергли планы включить в счет за ЖКУ оплату "умных" счетчиков

Мост под Мелитополем поврежден в результате взрыва

По делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках задержаны прораб и сварщик

По делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках задержаны прораб и сварщик

В ЕС продолжают согласовывать девятый пакет санкций против России

В ЕС продолжают согласовывать девятый пакет санкций против России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });