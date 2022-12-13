Квота на экспорт российской серы увеличена на 500 тысяч тонн до конца года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство увеличило действующую до конца 2022 года квоту на экспорт серы на 500 тысяч тонн - до 1,6 млн тонн. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

Увеличение квоты должно поддержать российские газо- и нефтеперерабатывающие компании, у которых "в условиях достаточного насыщения внутреннего рынка продукцией появится возможность отправить дополнительные объеёмы серы на экспорт", объяснили в правительстве.

Квота на экспорт серы была введена на период с 10 августа по 31 декабря 2022 года. Ограничение не распространяется на серу, вывозимую в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.

По данным Федеральной антимонопольной службы, 80% серы в промышленности идет на производство серной кислоты, а почти 80% серной кислоты - на изготовление минеральных удобрений.