Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на Камчатке в четверг утром выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря, сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Пепловый шлейф протянулся в юго-восточном направлении от Шивелуча в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в населённых пунктах Усть-Камчатского района выпадение пепла не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.