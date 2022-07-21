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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В Кремле надеются на взвешенную риторику будущего британского премьера в отношении РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что надеются, на победу в выборах нового премьер-министра Великобритании политика, склонного к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении Москвы.

На вопрос журналистов, кого из финалистов премьерской гонки в Великобритании хотели бы видеть в Кремле, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий премьер-министр Великобритании, заняв это кресло, станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны".

Песков отметил при этом, что считает выборы нового главы британского правительства внутренним делом этой страны.

8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии. Сейчас в гонке за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьера страны, по итогам финального раунда выборов остались экс-глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

Дмитрий Песков Великобритания
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