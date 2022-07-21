Песков не увидел признаков того, что санкционная политика ЕС в отношении РФ выдыхается

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Кремле нет ощущений, что политика Запада в отношении санкций против РФ выдыхается, Евросоюз с завидным упорством по-прежнему пытается генерировать новые ограничения.

В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, есть ли в Кремле ощущение, что политика санкционного давления на Россию выдыхается с учетом того, что в седьмой пакет ограничительных мер ЕС включена и отмена некоторых мер.

"Нет, такого ощущения нет. Пока с завидным упорством Евросоюз пытается генерировать новые и новые санкции, хотя, очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию", - сказал Песков.

Тем более, добавил он, это не происходит с Россией. "Но мы видим, что Европейский Союз предпочитает маниакально придерживаться тех санкций, которые наносят вред их собственным интересам, а, главное, не столько их интересам, сколько вред их населению, которое начинает, очевидно, мучиться от этих санкций и их последствий", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков обратил внимание, что США в этом плане действует гораздо прагматичнее. "Они весьма оперативно, используя гибкую систему, вводят лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно самим Соединенным Штатам. Европейская бюрократия, которая по своим объемам превышает объемы советской бюрократии, мы помним с вами объемы советской бюрократии, европейская бюрократия еще более тягучая", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что эта "тягучесть" не позволяет ЕС оперативно вносить какие-то корректировки. "И Европа мучается от этого. Но, к сожалению, это та реальность и это тот ход событий, которые выбирают сами европейцы", - сказал Песков.