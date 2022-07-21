В ЕС завершилась процедура одобрения дополнительных санкций против России

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Совет ЕС утвердил предложение ЕК по "усиленным и продленным" санкциям в отношении России.

"Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется", - написала глава ЕК в твиттере в четверг.

Накануне Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС согласовал новые санкции против России. Bloomberg передало со ссылкой на осведомленные источники, что речь, в том числе, идет о запрете на импорт российского золота.

В свою очередь постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранкевичюс написал в твиттере, что Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал очередной пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в частности, замораживание активов Сбербанка и введение санкционных мер против более 50 физических и юридических лиц из РФ.

При этом ранее в ЕС отмечали, что это не другой пакет санкций как таковой, а дополнительные меры к существующим.

Также в среду постпредство при Евросоюзе председательствующей в Совете ЕС Чехии сообщило в твиттере, что письменная процедура утверждения очередных санкций Советом ЕС пройдет в четверг и завершится к 10:00 по местному времени (11:00 по московскому). Санкции вступят в силу после их публикации в "Официальном журнале" ЕС, которая ожидается в тот же день.