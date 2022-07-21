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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Россельхознадзор опроверг перебои с поставкой семенного картофеля в РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - РФ к 17 июля импортировала 14,4 тыс. тонн семенного картофеля против 14,2 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы "Аргус-Фито".

Лидирующую позицию по поставкам сохранила Германия, отправив в Россию 5,18 тыс. тонн. Франция увеличила отгрузки в 5 раз – с 701 тонны в прошлом году до 3,59 тыс. тонн в текущем. Из Финляндии было ввезено на 46% больше, чем в прошлом году (1,08 тыс. тонн против 736 тонн). Кроме того, на 23% вырос импорт из Нидерландов – с 2,57 тыс. тонн до 3,18 тыс. тонн.

В целом объем ввезенного в Россию семенного материала различных сельскохозяйственных культур в этом году соответствует аналогичному периоду прошлого года – 91 тыс. тонн. "Таким образом, появившаяся в СМИ информация о перебоях с поставками семян для выращивания картофеля не соответствует действительности", - подчеркивает Россельхознадзор.

Как сообщается в исследовании компании "Интерагро" со ссылкой на ФТС России и UN Comtrade, в 2021 году РФ импортировала 17,4 тыс. тонн семенного картофеля, что в 1,9 раза больше, чем в 2020 году (9,1 тыс. тонн). Однако по сравнению с 2017 годом поставки снизились. Тогда было ввезено 27,9 тыс. тонн.

"Импорт семенного картофеля в Россию имеет ярко выраженную сезонность – основной объем поставок приходится на период с марта по май. В числе основных поставщиков по итогам 2021 года – Германия, Белоруссия и Нидерланды. В совокупности они закрывают более 70% всего объёма импорта", - говорится в исследовании.

Согласно подпрограмме "Развитие селекции и семеноводства картофеля" (утверждена в 2018 году в рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, рассчитанной на период до 2030 года), доля семенного картофеля отечественной селекции среди 10 лидирующих на российском рынке сортов не превышает 20%. К 2025 году долю семенного картофеля российского производства планируется довести до 50% от общего объема используемого посадочного материала.

Россельхознадзор
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