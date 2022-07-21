В ФЕОР огорчились планам ликвидировать "Сохнут" в России

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) выразили озабоченность в связи с намерением Минюста ликвидировать в судебном порядке Еврейское агентство "Сохнут" за нарушения российского законодательства.

"Мне это кажется очень огорчительным известием вне зависимости от того, каковы причины такого решения", - заявил "Интерфаксу" глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин.

Еврейская община будет ждать решения суда.

Горин высказал мнение, что "даже если дело в реальных юридических проблемах, то правительства России и Израиля должны были бы выработать меры по исправлению недочетов, а не запрещать деятельность Еврейского агентства в России".

По его словам, агентство "Сохнут" имеет огромное значение не только для репатриации евреев на историческую родину, но и для связей между Израилем и Россией, Израилем и диаспорой. "Исторически это один из важнейших институтов еврейского сообщества - я бы сказал, евреев всего мира", - подчеркнул он.

По этой причине, считает Горин, "такого рода событие, будь то юридического или политического свойства, очевидно кажется откатом в отношениях между Россией и Израилем, не только между правительствами, но и между странами".

21 июля стало известно, что московское управление Минюста направило в Басманный суд иск о ликвидации "Сохнута" и исключении его из ЕГРЮЛ. Суд начнет рассматривать иск 28 июля.

Международное "Еврейское агентство для Израиля "Сохнут""которое занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации, было образовано в 1929 году. Представительства "Сохнута" в России работают с 1989 года.